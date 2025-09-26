Орбан ответил Трампу по нефтяному вопросу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна самостоятельно определяет свою политику, в том числе в вопросах энергетики, и не нуждается в указаниях извне. Так он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о возможности убедить Будапешт отказаться от закупок российской нефти.