Орбан ответил Трампу по нефтяному вопросу
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна самостоятельно определяет свою политику, в том числе в вопросах энергетики, и не нуждается в указаниях извне. Так он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о возможности убедить Будапешт отказаться от закупок российской нефти.
«Я понимаю, что Америка – большая страна, а Венгрия – меньше. Но в одном мы похожи: обе страны – суверенные государства», – сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
По его словам, США и Венгрия могут обмениваться мнениями и аргументами, как это делают партнеры, однако в итоге «каждый будет делать то, что хочет», исходя из собственных интересов.
23 сентября, выступая перед журналистами во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в ООН, Трамп сказал, что может воспользоваться своими хорошими отношениями с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы попросить его прекратить закупки российской нефти.
После этого 24 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не откажется от импорта российской нефти, даже если с таким требованием выступит президент США. 25 сентября Трамп и Орбан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили конфликт России и Украины, энергетическую безопасность, мировую экономику и торговые тарифы.