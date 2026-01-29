«Лукойл» продаст зарубежные активы американской Carlyle

«Лукойл» продаст зарубежные активы американской CarlyleВ сделку не войдет бизнес компании в Казахстане
Соглашение не является эксклюзивным для компании и зависит от выполнения нескольких условий, включая получение необходимых регуляторных согласований, в частности разрешения на сделку с Carlyle от управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).
«Лукойл» продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями.
22 октября 2025 г. OFAC ввело санкции в отношении «Лукойла» и шести его дочерних компаний. После этого компания сообщила о намерении продать зарубежные активы.
Reuters со ссылкой на источники писало, что интерес к покупке активов российской компании проявили около 10 инвесторов, среди которых Exxon Mobil, Chevron, Carlyle и саудовская Midad Energy.