Главная / Бизнес /

«Лукойл» продаст зарубежные активы американской Carlyle

В сделку не войдет бизнес компании в Казахстане
Ведомости

Российская нефтедобывающая компания «Лукойл» объявила о заключении соглашения по продаже зарубежных активов американской инвестиционной компании Carlyle. В сделку не входят активы в Казахстане, они останутся в собственности группы и продолжат свою деятельность.

Соглашение не является эксклюзивным для компании и зависит от выполнения нескольких условий, включая получение необходимых регуляторных согласований, в частности разрешения на сделку с Carlyle от управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).

«Лукойл» продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями.

22 октября 2025 г. OFAC ввело санкции в отношении «Лукойла» и шести его дочерних компаний. После этого компания сообщила о намерении продать зарубежные активы.

Reuters со ссылкой на источники писало, что интерес к покупке активов российской компании проявили около 10 инвесторов, среди которых Exxon Mobil, Chevron, Carlyle и саудовская Midad Energy.

14 января 2026 г. минфин США продлил действие лицензии на операции по продаже зарубежных активов «Лукойла» до 28 февраля текущего года. Предыдущий срок действия лицензии истекал 17 января.

