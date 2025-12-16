Reuters: саудовская Midad Energy стала претендентом на покупку активов «Лукойла»

Речь идет о зарубежных активах стоимостью около $22 млрд, включающих нефтяные месторождения, нефтеперерабатывающие заводы и сеть из тысяч автозаправочных станций по всему миру. Всего интерес к покупке проявили порядка 10 инвесторов, среди которых американские нефтяные корпорации Exxon Mobil и Chevron, а также инвестиционная компания Carlyle.