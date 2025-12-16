Газета
Reuters: саудовская Midad Energy стала претендентом на покупку активов «Лукойла»

Ведомости

Саудовская компания Midad Energy стала претендентом на покупку иностранных активов российской нефтяной компании «Лукойл», сообщили источники Reuters, знакомые с ходом переговоров.

Речь идет о зарубежных активах стоимостью около $22 млрд, включающих нефтяные месторождения, нефтеперерабатывающие заводы и сеть из тысяч автозаправочных станций по всему миру. Всего интерес к покупке проявили порядка 10 инвесторов, среди которых американские нефтяные корпорации Exxon Mobil и Chevron, а также инвестиционная компания Carlyle.

По данным источников, Midad Energy планирует полностью денежную сделку, при этом средства могут быть размещены на эскроу-счетах до отмены санкционных ограничений.

Эксперты отмечают, что заявка Midad Energy подана на фоне укрепления политических и экономических связей Саудовской Аравии с США и Россией. При этом минфин США ранее уже заблокировал участие в сделке ряд других претендентов.

15 декабря Reuters сообщал, что минфин США отказалось одобрить предложение американского банка Xtellus о покупке иностранных активов «Лукойла».

22 октября управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США ввело санкции против «Лукойла» и шести его дочерних компаний: «Лукойл – Западная Сибирь», «Лукойл – Калининградморнефть», «Лукойл – Пермь», «Уралойл», РИТЭК и «Лукойл – АИК». После этого компания заявила о готовности продать свои зарубежные активы.

