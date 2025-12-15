Газета
Минфин США отклонил сделку Xtellus по покупке зарубежных активов «Лукойла»

Ведомости

Министерство финансов США отказалось одобрить предложение американского банка Xtellus о покупке иностранных активов российской нефтяной компании «Лукойл», сообщили агентству Reuters три источника, знакомые с ходом обсуждений.

По их данным, Xtellus предлагал провести безналичную сделку, в рамках которой планировался обмен ценных бумаг «Лукойла», находящихся у американских инвесторов, на зарубежные активы компании.

22 октября управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США ввело санкции против «Лукойла» и шести его дочерних компаний: «Лукойл – Западная Сибирь», «Лукойл – Калининградморнефть», «Лукойл – Пермь», «Уралойл», РИТЭК и «Лукойл – АИК». После этого компания заявила о готовности продать свои зарубежные активы.

4 декабря минфин США разрешил проведение операций с «Лукойлом», необходимых для обслуживания и закрытия автозаправочных станций за пределами России, до 29 апреля 2026 г. Лицензия позволяет работать с Lukoil International и ее дочерними компаниями, включая структуры в США.

Reuters назвал банк Xtellus основным претендентом на зарубежные активы «Лукойла»
