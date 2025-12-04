Газета
Главная / Бизнес /

США продлили лицензию на операции с АЗС «Лукойла» до конца апреля

Ведомости

Министерство финансов США (OFAC) разрешило проведение операций с «Лукойлом», которые требуются для обслуживания и ликвидации автозаправочных станций за пределами РФ, до 29 апреля 2026 г. Ранее срок лицензии истекал 13 декабря.

Согласно лицензии, операции могут осуществляться с компанией Lukoil-International и ее дочерними структурами, включая те, что находятся в США. Документ охватывает действия, связанные с покупкой товаров и услуг, а также техническим обслуживанием, эксплуатацией и ликвидацией физических автозаправочных станций за пределами России.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США 22 октября ввело санкции против «Лукойла» и шести его дочерних компаний – «Лукойл – Западная Сибирь», «Лукойл-Калининградморнефть», «Лукойл-Пермь», «Уралойл», РИТЭК и «Лукойл-АИК». 

25 ноября OFAC разрешило венгерской компании MOL закупать нефть у «Лукойла» до 21 ноября 2026 г. Согласно документу, MOL может заключать сделки с «Лукойлом» и его трейдинговой компанией Litasco для покупки нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба». »Лукойл» оказался под санкциями США в октябре, после чего компания заявила о готовности продать свои зарубежные активы.

