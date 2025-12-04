США продлили лицензию на операции с АЗС «Лукойла» до конца апреля

25 ноября OFAC разрешило венгерской компании MOL закупать нефть у «Лукойла» до 21 ноября 2026 г. Согласно документу, MOL может заключать сделки с «Лукойлом» и его трейдинговой компанией Litasco для покупки нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба». »Лукойл» оказался под санкциями США в октябре, после чего компания заявила о готовности продать свои зарубежные активы.