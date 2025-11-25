Газета
Политика

США разрешили венгерской MOL покупать нефть «Лукойла» еще год

Ведомости

Министерство финансов США (OFAC) предоставило венгерской компании MOL временное исключение из санкционного режима, чтобы она могла продолжать закупать нефть у «Лукойла» до 21 ноября 2026 г. Об этом сообщает Bloomberg, передает «Интерфакс».  

Согласно документу, MOL может заключать сделки с «Лукойлом» и его трейдинговой компанией Litasco для покупки нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба». При этом сделки не должны включать участие юридических или физических лиц из США, использование услуг американской финансовой системы, а также не должны приносить выгоду другим заблокированным лицам.

7 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что США освободили республику от санкций по поставкам российской нефти по трубопроводу «Дружба». 

В беседе с журналистами президент США Дональд Трамп говорил, что Вашингтон рассматривает возможность выдачи исключения для Венгрии. Американский лидер пояснил, что Орбану трудно получать энергоресурсы из других стран. Хотя Венгрия остается великой страной, у нее нет привилегий в виде выхода к морю, заключил глава Белого дома.

