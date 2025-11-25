США разрешили венгерской MOL покупать нефть «Лукойла» еще год

Согласно документу, MOL может заключать сделки с «Лукойлом» и его трейдинговой компанией Litasco для покупки нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба». При этом сделки не должны включать участие юридических или физических лиц из США, использование услуг американской финансовой системы, а также не должны приносить выгоду другим заблокированным лицам.