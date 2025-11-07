Трамп допустил исключение для Венгрии по санкциям против России
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что Вашингтон рассматривает возможность выдачи исключения для Венгрии из санкций против российской нефти.
«Мы изучаем этот вопрос, потому что ему очень сложно получать нефть и газ из других стран, как вы знаете, у них нет преимущества в виде выхода к морю, это великая страна, это большая страна, но у нее нет моря, нет портов», – сказал американский лидер в Белом доме.
7 ноября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто отметил, что республика надеется добиться от США исключения из санкций, ограничивающих поставки нефти и газа из России. Он также рассчитывал на то, что Орбан на встрече с Трампом сможет убедить его освободить Венгрию от рестрикций.
В этот же день агентство Reuters писало, что венгерский премьер хочет обсудить с главой Белого дома возможные пути организации переговоров между Москвой и Вашингтоном, а также добиться исключений из американских энергетических санкций.