Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Орбан заявил об освобождении Венгрии от санкций США на энергоносители из России

Ведомости

США освободили Венгрию от санкций по поставкам российской нефти по трубопроводу «Дружба», заявил премьер-министр республики Виктор Орбан после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

«Венгрия получила освобождение от американских санкций на российскую энергию», – подчеркнул венгерский премьер.

В беседе с журналистами Трамп говорил, что Вашингтон рассматривает возможность выдачи исключения для Венгрии. Американский лидер пояснил, что Орбану трудно получать энергоресурсы из других стран. Хотя Венгрия остается великой страной, у нее нет привилегий в виде выхода к морю, заключил глава Белого дома.

7 ноября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто выразил надежду на то, что Орбан сможет добиться от США исключения из санкций. Он рассчитывал на его встречу с Трампом.

Читайте также:Трамп пообещал Орбану сохранить Будапешт в качестве места встречи с Путиным
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её