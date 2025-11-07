Орбан заявил об освобождении Венгрии от санкций США на энергоносители из России
США освободили Венгрию от санкций по поставкам российской нефти по трубопроводу «Дружба», заявил премьер-министр республики Виктор Орбан после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
«Венгрия получила освобождение от американских санкций на российскую энергию», – подчеркнул венгерский премьер.
В беседе с журналистами Трамп говорил, что Вашингтон рассматривает возможность выдачи исключения для Венгрии. Американский лидер пояснил, что Орбану трудно получать энергоресурсы из других стран. Хотя Венгрия остается великой страной, у нее нет привилегий в виде выхода к морю, заключил глава Белого дома.
7 ноября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто выразил надежду на то, что Орбан сможет добиться от США исключения из санкций. Он рассчитывал на его встречу с Трампом.