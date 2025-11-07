Трамп пообещал Орбану сохранить Будапешт в качестве места встречи с Путиным

Трамп пообещал Орбану сохранить Будапешт в качестве места встречи с ПутинымПремьер Венгрии в ходе переговоров заявил, что поделится идеями о завершении украинского конфликта
Лидер США Дональд Трамп выразил желание оставить Будапешт в качестве потенциального места для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.
«Встреча с президентом Путиным – я хотел бы провести ее в Венгрии, в Будапеште, – сказал он. – Я не захотел устраивать эту встречу, потому что не думал, что из нее выйдет что-то значительное. Но если она состоится, я хотел бы провести ее в Будапеште».
Американский лидер добавил, что обсудит детали возможного саммита в Будапеште с Орбаном и сообщит детали позже.
Приветствуя Орбана несколькими минутами ранее, Трамп подчеркнул, что встреча с Путиным в Будапеште всегда возможна.
«Всегда есть шанс», – сказал он, комментируя возможность встречи с Путиным в Венгрии.
Отвечая на вопрос, что мешает проведению саммита в Будапеште, Трамп сказал: «Основной спор в том, что они пока просто не хотят останавливаться, но, как я думаю, они остановятся».
Об украинском конфликте
Хотя в самом начале встречи Трамп отметил, что среди тем для обсуждения с Орбаном украинскому конфликту будет отведено «немного» времени, большинство вопросов журналистов касались именно этой темы.
Трамп выразил надежду, что конфликт будет разрешен в ближайшем будущем.
«Я унаследовал эту войну, и я думаю, что мы ее закончим в ближайшем будущем, – сказал он, добавив, что Орбан разделяет его мнение. – Я думаю, что Виктор [Орбан] считает, что мы закончим эту войну [в Украине] в ближайшем будущем».
Орбан в свою очередь подчеркнул, что для урегулирования конфликта важное значение имеет единство западных стран, которого в данный момент нет.
«Проблема в том, что президент [Трамп] прикладывает огромные миротворческие усилия, которые просто замечательны и очень позитивны для европейского континента и всех народов Европы, но при этом мы не едины, потому что Брюссель и европейцы имеют другой подход к войне, – объяснил он. – Таким образом, единственное правительство, выступающее за мир, – это правительство США и небольшая Венгрия в Европе. Все остальные правительства предпочитают продолжать войну, поскольку многие из них думают, что Украина может победить на фронте, что является неправильным пониманием ситуации».
В очередной раз Трамп отметил, что украинский конфликт вообще бы не случился, если бы он был на тот момент президентом США.
Он также обвинил бывшего президента США Джо Байдена в разжигании конфликта.
«По сути, Байден действительно подтолкнул к этой войне. Верите вы в это или нет – сложно поверить, но так и есть», – сказал он.
Орбан высказал схожую позицию.
«Нет сомнений, что если бы в то время президентом США был Дональд Трамп, войны между Украиной и Россией не было бы. Это очевидно. Но речь здесь о большем, потому что без давления со стороны правительства США – я говорю о 2022 – европейцы бы не заняли ту жесткую линию, которую они имеют сейчас в отношении войны. Помните, крупные европейские страны сначала отказывались вовлекаться больше, чем просто отправлять какую-то гуманитарную помощь. То есть давление, исходившее из США, подталкивало Европу к более провоенной позиции. Это факт истории», – сказал он.
Орбан отметил, что необходимо восстановить то, что было разрушено, и выстроить новую основу безопасности. Он подчеркнул, что понимает стремление Трампа сделать все возможное для прекращения войны, добавив, что без давления со стороны предыдущей администрации ситуация не зашла бы так далеко.
«Именно поэтому я здесь – чтобы помочь, насколько могу, и поддержать мирные усилия президента [Трампа]. Потому что это была огромная ошибка, которую мы, западный мир, допустили несколько лет назад, и ее нужно исправлять», – сказал он.
Орбан сообщил, что у него есть несколько идей по разрешению конфликта и что он поделится ими с Трампом во время встречи.
Возможность исключения из санкций
Орбан отметил, что поставки российского газа и нефти станут одной из тем разговора с Трампом.
«Это будет одним из вопросов на сегодня – ясно объяснить, каковы будут последствия для венгерского народа и для венгерской экономики, если мы не будем получать нефть и газ из России, поскольку мы снабжаемся по трубопроводам. Трубопровод – это не идеологический или политический вопрос. Это физическая реальность», – подчеркнул он.
Трамп же заявил, что Вашингтон рассмотрит просьбу Венгрии об освобождении от американских санкций против российской энергетики.
«Мы рассматриваем это, потому что ему [Орбану] очень сложно получать нефть и газ из других регионов. Понимаете, у них нет преимущества выхода к морю», – сказал он.
Орбан заявил, что хочет открыть новую главу в отношениях между двумя странами.
«Причина, по которой мы здесь, – открыть новую главу в двусторонних отношениях США и Венгрии», – сказал Орбан, отметив, что во время администрации демократов «все было разрушено».
«До вашего прихода, президент, все было фактически сломано, разрушено, отменено, причинен большой ущерб предыдущей администрацией, – пояснил он. – За последние 10 месяцев, президент, мы очень благодарны за то, что вы сделали. Вы восстановили прежний уровень отношений, улучшили двусторонние связи и исправили ошибки предыдущей администрации. Теперь мы в очень хорошей позиции, чтобы открыть новую главу – скажем так, золотой век отношений между США и Венгрией».
Орбан добавил, что на данный момент у Будапешта есть много предложений по экономическому, военному и политическому сотрудничеству с США.