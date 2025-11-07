Трамп пообещал Орбану сохранить Будапешт в качестве места встречи с Путиным

«Нет сомнений, что если бы в то время президентом США был Дональд Трамп, войны между Украиной и Россией не было бы. Это очевидно. Но речь здесь о большем, потому что без давления со стороны правительства США – я говорю о 2022 – европейцы бы не заняли ту жесткую линию, которую они имеют сейчас в отношении войны. Помните, крупные европейские страны сначала отказывались вовлекаться больше, чем просто отправлять какую-то гуманитарную помощь. То есть давление, исходившее из США, подталкивало Европу к более провоенной позиции. Это факт истории», – сказал он.