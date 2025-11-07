Газета
Орбан намерен представить Трампу «несколько идей» по украинскому кризису

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в Вашингтоне, что представит «несколько идей», направленных на завершение конфликта России и Украины, американскому лидеру Дональду Трампу.

«У нас есть несколько идей, и мы их представим», – сказал венгерский премьер.

Трамп перед началом переговоров в Белом доме отметил, что украинский кризис «будет завершен в ближайшем будущем».

5 ноября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто говорил, что Трамп и Орбан обсудят урегулирование. Он отмечал, что встреча «двух важных лидеров» имеет огромное значение. Тогда же министр выразил надежду, что Москва и Вашингтон выработают договоренность, которая позволит завершить конфликт на Украине.

