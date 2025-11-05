Орбан и Трамп обсудят пути урегулирования конфликта на Украине 7 ноября

31 октября Орбан говорил, что его переговоры с американским лидером приблизят переговоры Москвы и Вашингтона. Кроме того, он отметил, что Венгрия, помимо вопросов о возможных переговорах лидеров, рассчитывает разработать пакет мер для сотрудничества с США. В делегацию Будапешта войдут министры, руководители крупных компаний и ведомств.