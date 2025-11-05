Орбан и Трамп обсудят пути урегулирования конфликта на Украине 7 ноября
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече в Вашингтоне 7 ноября обсудят пути завершения конфликта на Украине, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
«Установление мира на Украине станет важным пунктом повестки дня», – отметил глава венгерского МИД, уточнив, что Трамп примет Орбана в Белом доме (цитата по ТАСС).
Сийярто подчеркнул, что встреча «двух важных лидеров» имеет огромное значение. Он также сказал, что надеется на возможность Москвы и Вашингтона выработать договоренность, которая позволит урегулировать украинский кризис.
31 октября Орбан говорил, что его переговоры с американским лидером приблизят переговоры Москвы и Вашингтона. Кроме того, он отметил, что Венгрия, помимо вопросов о возможных переговорах лидеров, рассчитывает разработать пакет мер для сотрудничества с США. В делегацию Будапешта войдут министры, руководители крупных компаний и ведомств.