Орбан: встреча с Трампом приблизит саммит России и США

23 октября Трамп сообщил, что отменяет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, запланированную в Будапеште. Он объяснил это тем, что на данный момент стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании конфликта на Украине, но не исключил возможность проведения саммита в будущем.