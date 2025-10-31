Орбан: встреча с Трампом приблизит саммит России и США
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом приблизит переговоры Москвы и Вашингтона. Об этом он заявил в эфире радио Kossuth.
«Думаю, мы можем приблизиться. Мы долго работали над этой встречей», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Орбан рассказал, что венгерская сторона, помимо вопросов о возможных переговорах лидеров, рассчитывает разработать пакет мер для сотрудничества с США. В делегацию Будапешта войдут министры, руководители крупных компаний и ведомств.
30 октября глава администрации венгерского правительства Гергей Гуйяш сообщил, что Орбан встретится с президентом США Дональдом Трампом 7 ноября в Вашингтоне. По его словам, встреча даст возможность главам двух государств определить план действий, который может привести к переговорам США и России.
23 октября Трамп сообщил, что отменяет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, запланированную в Будапеште. Он объяснил это тем, что на данный момент стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании конфликта на Украине, но не исключил возможность проведения саммита в будущем.