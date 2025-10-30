Орбан обсудит с Трампом возможность саммита США и России
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с президентом США Дональдом Трампом 7 ноября в Вашингтоне, сообщил глава администрации венгерского правительства Гергей Гуйяш. Его слова передает Reuters.
По его словам, предстоящая встреча станет возможностью обсудить план подготовки к американо-российским переговорам, направленным на установление мира на Украине. «Эта встреча также дает возможность главам двух государств определить план действий, который может привести к встрече США и России и, как следствие, к заключению российско-украинского мирного соглашения», – подчеркнул он
Гуйяш отметил, что в ходе визита Орбан и Трамп также подпишут ряд соглашений о сотрудничестве в сфере энергетики, оборонной промышленности, экономики и финансов. По некоторым из них переговоры уже завершены, по другим – продолжаются.
23 октября Трамп сообщил, что отменяет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, запланированную в Будапеште. Он объяснил это тем, что на данный момент стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании конфликта на Украине, но не исключил возможность проведения саммита в будущем.
30 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время у Путина нет планов по проведению телефонного разговора с американским коллегой.