Орбан обсудит с Трампом возможность саммита США и России

По его словам, предстоящая встреча станет возможностью обсудить план подготовки к американо-российским переговорам, направленным на установление мира на Украине. «Эта встреча также дает возможность главам двух государств определить план действий, который может привести к встрече США и России и, как следствие, к заключению российско-украинского мирного соглашения», – подчеркнул он