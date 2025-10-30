Газета
Главная / Политика /

Песков рассказал о возможности нового разговора Путина и Трампа

Ведомости

В ближайшее время у президента РФ Владимира Путина нет планов по проведению телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет», – сказал он.

23 октября Трамп сообщил, что отменяет встречу с Путиным, запланированную в Будапеште. Он объяснил это тем, что на данный момент стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании конфликта на Украине, но не исключил возможность проведения саммита в будущем. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что встреча не отменена, а перенесена.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 29 октября сообщил, что Москва должна тщательно продумать содержание будущей возможной встречи президентов России и США. После этого, по его словам, стороны смогут принять решение о времени и месте нового саммита.

