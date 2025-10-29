Рябков: встреча Путина и Трампа может состояться после проработки содержания
Москва должна тщательно продумать содержание будущей возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, после этого стороны смогут принять решение о времени и месте нового саммита, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По словам Рябкова, встреча Путина и Трампа на Аляске заложила рамки для дальнейших договоренностей, и сейчас надо двигаться вперед в этом направлении, наполняя эти рамки содержанием.
«Мы говорили с первого дня, что главное – это содержание. Вот когда содержание мы подготовим, тогда я уверен, президенты примут решение о своей встрече, о новом контакте», – сказал Рябков на муниципальном форуме городов БРИКС (цитата по «РИА Новости»).
Ожидалось, что новый саммит с участием Путина и Трампа пройдет в Будапеште в конце октября, однако президент США отменил встречу, усомнившись в возможности заключения сделки по ее итогам.