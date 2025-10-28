Сийярто надеется на проведение переговоров между Россией и США в Будапеште

«Чтобы достичь мира, американцы и россияне должны договориться. А для этого им нужно разговаривать. Мы всегда приветствуем встречи на высоком уровне – будь то министры, госсекретари или президенты, например Путин и Трамп. Мы надеемся, что этот диалог продолжится – возможно, даже в Будапеште», – отметил Сийярто.