Главная / Политика /

Сийярто надеется на проведение переговоров между Россией и США в Будапеште

Глава МИД Венгрии также выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве с РФ в сфере энергетики
Татьяна Мозолевская
Илья Лакстигал
EPA / TASS
EPA / TASS

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что Будапешт сможет стать площадкой для диалога между Россией и США, который необходим для установления мира в регионе. Об этом он заявил после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

«Чтобы достичь мира, американцы и россияне должны договориться. А для этого им нужно разговаривать. Мы всегда приветствуем встречи на высоком уровне – будь то министры, госсекретари или президенты, например Путин и Трамп. Мы надеемся, что этот диалог продолжится – возможно, даже в Будапеште», – отметил Сийярто.

Энергетическая безопасность

Сийярто в ходе выступления на конференции также подчеркнул, что энергетическая безопасность Венгрии по-прежнему основывается на надежном сотрудничестве с Россией, которое «исторически было взаимовыгодным и стабильным». Он выразил уверенность, что текущие политические обстоятельства не должны подорвать это взаимодействие.

Сийярто: военные решения – это никогда не решения

Политика / Международные новости

По словам Сийярто, Венгрия рассчитывает, что предстоящие переговоры премьер-министра страны Виктора Орбана с президентом США помогут укрепить взаимопонимание в сфере энергетики и обсудить вопросы субсидирования в конструктивном ключе.

Центральноевропейский альянс

Кроме того, Сийярто заявил о намерении укреплять альянс между Венгрией, Словакией и Чехией, отмечая, что правительства трех стран придерживаются схожих позиций относительно политики Европы относительно Украины.

«Это укрепит Центральноевропейский альянс – союз патриотических правительств, для которых суверенитет является ключевым принципом. Уверен, что такое сотрудничество сделает нашу внешнюю политику более успешной», – подчеркнул министр.

Кроме того, глава МИД напомнил о значении Вышеградской группы, отметив, что сотрудничество стран Центральной Европы уже приносило ощутимые результаты. Он выразил уверенность, что приход нового чешского правительства, «разделяющего патриотические принципы», позволит регионам действовать более согласованно и эффективно отстаивать интересы своих народов в Европе.

 Архитектура европейской безопасности 

Строить архитектуру европейской безопасности без учета России нереально, заявил Сийярто.

«Россия – самая большая страна на земле. Россия находится рядом с нами. Мы не можем отрицать этот факт», – подчеркнул венгерский дипломат.

