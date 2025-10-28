Сийярто надеется на проведение переговоров между Россией и США в Будапеште

Сийярто надеется на проведение переговоров между Россией и США в БудапештеГлава МИД Венгрии также выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве с РФ в сфере энергетики
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что Будапешт сможет стать площадкой для диалога между Россией и США, который необходим для установления мира в регионе. Об этом он заявил после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности.
«Чтобы достичь мира, американцы и россияне должны договориться. А для этого им нужно разговаривать. Мы всегда приветствуем встречи на высоком уровне – будь то министры, госсекретари или президенты, например Путин и Трамп. Мы надеемся, что этот диалог продолжится – возможно, даже в Будапеште», – отметил Сийярто.
Энергетическая безопасность
Сийярто в ходе выступления на конференции также подчеркнул, что энергетическая безопасность Венгрии по-прежнему основывается на надежном сотрудничестве с Россией, которое «исторически было взаимовыгодным и стабильным». Он выразил уверенность, что текущие политические обстоятельства не должны подорвать это взаимодействие.
По словам Сийярто, Венгрия рассчитывает, что предстоящие переговоры премьер-министра страны Виктора Орбана с президентом США помогут укрепить взаимопонимание в сфере энергетики и обсудить вопросы субсидирования в конструктивном ключе.
Центральноевропейский альянс
Кроме того, Сийярто заявил о намерении укреплять альянс между Венгрией, Словакией и Чехией, отмечая, что правительства трех стран придерживаются схожих позиций относительно политики Европы относительно Украины.
«Это укрепит Центральноевропейский альянс – союз патриотических правительств, для которых суверенитет является ключевым принципом. Уверен, что такое сотрудничество сделает нашу внешнюю политику более успешной», – подчеркнул министр.
Кроме того, глава МИД напомнил о значении Вышеградской группы, отметив, что сотрудничество стран Центральной Европы уже приносило ощутимые результаты. Он выразил уверенность, что приход нового чешского правительства, «разделяющего патриотические принципы», позволит регионам действовать более согласованно и эффективно отстаивать интересы своих народов в Европе.
Архитектура европейской безопасности
Строить архитектуру европейской безопасности без учета России нереально, заявил Сийярто.
«Россия – самая большая страна на земле. Россия находится рядом с нами. Мы не можем отрицать этот факт», – подчеркнул венгерский дипломат.