Politico: Венгрия хочет создать скептически относящийся к Украине альянс в ЕС

27 октября Орбан заявил о снижении уровня поддержки Украины в Европе, подчеркнув, что «волна сходит на нет». 24 октября он отметил, что Евросоюз, по его мнению, «втянул себя в состояние военного психоза» и не способен признать, что Россия «не собирается ни на кого нападать».