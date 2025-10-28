Газета
Главная / Политика /

Politico: Венгрия хочет создать скептически относящийся к Украине альянс в ЕС

Ведомости

Венгрия стремится объединить усилия с Чехией и Словакией для формирования внутри Евросоюза альянса, скептически относящегося к Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана.

По его словам, глава правительства Виктор Орбан рассчитывает наладить координацию с Андреем Бабишем, лидером чешского движения ANO («Акция недовольных граждан»), победившего недавно на парламентских выборах, а также с премьером Словакии Робертом Фицо.

Издание отмечает, что до создания устойчивого политического союза еще далеко, однако появление подобного блока может затруднить принятие решений ЕС по военной и финансовой поддержке Украины.

«Я считаю, что это произойдет – и будет становиться все более заметным», – заявил советник венгерского премьера, отвечая на вопрос о возможном формировании такого альянса.

По данным Politico, после переизбрания в 2023 г. Фицо не стал активно сотрудничать с Будапештом по ряду направлений, а Бабиш пока не сформировал правительство после победы своей партии на выборах.

27 октября Орбан заявил о снижении уровня поддержки Украины в Европе, подчеркнув, что «волна сходит на нет». 24 октября он отметил, что Евросоюз, по его мнению, «втянул себя в состояние военного психоза» и не способен признать, что Россия «не собирается ни на кого нападать».

