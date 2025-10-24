Орбан: Евросоюз не может признать, что РФ не собирается ни на кого нападать
Евросоюз втянул себя в состояние «военного психоза». В связи с этим теперь ему трудно признать, что Россия не собирается ни на кого нападать. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
Он также добавил, что европейское руководство подтолкнуло Украину «к военной операции». Вместе с тем, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, ЕС продолжает искать способы продлить поддержку Украины и стать преградой перед президентом США Дональдом Трампом в попытке мирного урегулирования конфликта.
25 октября Bloomberg писало, что в ближайшие месяцы Евросоюз предложит союзникам запустить совместные проекты по беспилотникам и противовоздушной обороне в рамках пятилетнего плана по перевооружению объединения и сдерживанию РФ. В документе говорится, что Россия якобы представляет угрозу европейской безопасности в обозримом будущем.
Президент РФ Владимир Путин в рамках пленарной сессии XXII заседания клуба «Валдай» заявил, что российская сторона внимательно следит за набирающей силу милитаризацией Европы, определяя, «просто слова ли это или же нам нужно готовить ответ». Глава государства подчеркнул, что Москва сама «никогда не инициировала военное столкновение».