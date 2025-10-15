Bloomberg: ЕС предложит союзникам проекты в рамках плана по сдерживанию РФ
В ближайшие месяцы Евросоюз предложит союзникам запустить совместные проекты по беспилотникам и противовоздушной обороне в рамках пятилетнего плана по перевооружению объединения и сдерживанию РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.
В документе говорится, что Россия якобы представляет угрозу европейской безопасности в обозримом будущем.
Согласно плану, к концу 2027 г. Евросоюз должен осуществлять 40% оборонных закупок, что более чем вдвое превышает текущие показатели.
Инициатива предполагает полный пересмотр военного планирования и закупок ЕС. В частности, что страны объединения должны будут координировать свои расходы на оборону и быстро создавать коалиции для совместной реализации оборонных программ.
В документе отмечается, что, хотя бюджет коллективной обороны блока почти удвоился с 2021 г. – с 218 млрд евро до прогнозируемых 392 млрд евро в 2025 г., расходы по-прежнему не скоординированы между странами ЕС. Это ограничивает способность Европы к быстрому перевооружению, считают авторы инициативы.
В документе также указаны несколько направлений, где сотрудничество могло бы быть особенно эффективным. Речь идет о системах противовоздушной и противоракетной обороны, а также БПЛА и технологии для их нейтрализации.
Согласно плану, к началу 2026 г. планируется создание коалиций, которые будут руководить этими проектами. Запуск инициатив намечен на середину того же года.
По данным Bloomberg, ЕС представит 16 октября.
6 октября замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что страны ЕС проводят политику, направленную на военное столкновение с Россией и готовятся к нему.
Президент РФ Владимир Путин в рамках пленарной сессии XXII заседания клуба «Валдай» заявил, что российская сторона внимательно следит за набирающей силу милитаризацией Европы, определяя, «просто слова ли это или же нам нужно готовить ответ». Глава государства подчеркнул, что Москва сама «никогда не инициировала военное столкновение».