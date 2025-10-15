Bloomberg: ЕС предложит союзникам проекты в рамках плана по сдерживанию РФ

В документе отмечается, что, хотя бюджет коллективной обороны блока почти удвоился с 2021 г. – с 218 млрд евро до прогнозируемых 392 млрд евро в 2025 г., расходы по-прежнему не скоординированы между странами ЕС. Это ограничивает способность Европы к быстрому перевооружению, считают авторы инициативы.