Грушко: европейские страны готовятся к военному столкновению с Россией
Страны Евросоюза (ЕС) проводят политику, направленную на военное столкновение с Россией, готовятся к нему, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«Это, очевидно, линия на военную конфронтацию с Россией, вообще на подготовку к военному столкновению с Россией, если говорить о характере военной деятельности и характере военного планирования, которое осуществляется», – сказал замминистра (цитата по «РИА Новости»).
Грушко также подчеркнул, что путь эскалации, выбранный Европой, выражается в увеличении объемов помощи, которая направляется Киеву, в том числе наращивается степень дальнобойности поставляемых вооружений. Кроме того, на восточном фланге НАТО растет количество учений, которые становятся все более агрессивными.
2 октября президент РФ Владимир Путин в рамках пленарной сессии XXII заседания клуба «Валдай» заявил, что российская сторона внимательно следит за набирающей силу милитаризацией Европы, определяя, «просто слова ли это, или же нам нужно готовить ответ». Глава государства подчеркнул, что Москва сама «никогда не инициировала военное столкновение».