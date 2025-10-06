Грушко: европейские страны готовятся к военному столкновению с Россией

Грушко также подчеркнул, что путь эскалации, выбранный Европой, выражается в увеличении объемов помощи, которая направляется Киеву, в том числе наращивается степень дальнобойности поставляемых вооружений. Кроме того, на восточном фланге НАТО растет количество учений, которые становятся все более агрессивными.