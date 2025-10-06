Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Грушко: европейские страны готовятся к военному столкновению с Россией

Ведомости

Страны Евросоюза (ЕС) проводят политику, направленную на военное столкновение с Россией, готовятся к нему, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Это, очевидно, линия на военную конфронтацию с Россией, вообще на подготовку к военному столкновению с Россией, если говорить о характере военной деятельности и характере военного планирования, которое осуществляется», – сказал замминистра (цитата по «РИА Новости»).

Грушко также подчеркнул, что путь эскалации, выбранный Европой, выражается в увеличении объемов помощи, которая направляется Киеву, в том числе наращивается степень дальнобойности поставляемых вооружений. Кроме того, на восточном фланге НАТО растет количество учений, которые становятся все более агрессивными.

2 октября президент РФ Владимир Путин в рамках пленарной сессии XXII заседания клуба «Валдай» заявил, что российская сторона внимательно следит за набирающей силу милитаризацией Европы, определяя, «просто слова ли это, или же нам нужно готовить ответ». Глава государства подчеркнул, что Москва сама «никогда не инициировала военное столкновение».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь