Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Кремле внимательно следят за милитаризацией Европы

Ведомости

Российская сторона внимательно следит за набирающей силу милитаризацией Европы, определяя, «просто слова ли это, или же нам нужно готовить ответ». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пленарной сессии XXII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он пояснил, что сейчас руководство Евросоюза пытается отвлечь внимание от внутренних проблем усилением образа врага. Путин также подчеркнул, что ответ Москвы «не заставит себя долго ждать». По его словам, ответные меры будут убедительными. 

«Мы сами никогда не инициировали военное столкновение. Если кто-то захочет потягаться, пусть пробуют», – добавил глава государства.

Песков: Россия не представляет угрозы для Европы

Политика / Международные отношения

2 октября командующий сухопутными войсками Франции генерал Пьер Шиль заявил, что Западу нужно быть готовым к вступлению в боевые действия даже в самое ближайшее время. Шиль заявил, что к ноябрю Франция в ответ на российские учения «Запад-2025» примет участие в крупных натовских маневрах «Дакийский водопад» в Румынии. Впервые за десятилетия туда будет переброшена полная бронетанковая бригада численностью около 5000 человек. Это станет кульминацией первого этапа укрепления боевого потенциала французской армии.

В тот же день премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Евросоюзу необходимо завершить работу по перевооружению к 2030 г., поскольку, если она завершится к запланированному сроку в 2035 г., «будет слишком поздно». 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её