В Кремле внимательно следят за милитаризацией Европы
Российская сторона внимательно следит за набирающей силу милитаризацией Европы, определяя, «просто слова ли это, или же нам нужно готовить ответ». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пленарной сессии XXII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Он пояснил, что сейчас руководство Евросоюза пытается отвлечь внимание от внутренних проблем усилением образа врага. Путин также подчеркнул, что ответ Москвы «не заставит себя долго ждать». По его словам, ответные меры будут убедительными.
«Мы сами никогда не инициировали военное столкновение. Если кто-то захочет потягаться, пусть пробуют», – добавил глава государства.
2 октября командующий сухопутными войсками Франции генерал Пьер Шиль заявил, что Западу нужно быть готовым к вступлению в боевые действия даже в самое ближайшее время. Шиль заявил, что к ноябрю Франция в ответ на российские учения «Запад-2025» примет участие в крупных натовских маневрах «Дакийский водопад» в Румынии. Впервые за десятилетия туда будет переброшена полная бронетанковая бригада численностью около 5000 человек. Это станет кульминацией первого этапа укрепления боевого потенциала французской армии.
В тот же день премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Евросоюзу необходимо завершить работу по перевооружению к 2030 г., поскольку, если она завершится к запланированному сроку в 2035 г., «будет слишком поздно».