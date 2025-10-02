Песков: Россия не представляет угрозы для Европы
Россия не является угрозой для Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, подобные заявления являются умышленным нагнетанием ситуации.
2 октября командующий сухопутными войсками Франции генерал Пьер Шиль заявил, что Западу нужно быть готовым к вступлению в боевые действия даже в самое ближайшее время. Шиль заявил, что к ноябрю Франция в ответ на российские учения «Запад-2025» примет участие в крупных натовских маневрах «Дакийский водопад» в Румынии. Впервые за десятилетия туда будет переброшена полная бронетанковая бригада численностью около 5000 человек. Это станет кульминацией первого этапа укрепления боевого потенциала французской армии.
В тот же день премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Евросоюзу необходимо завершить работу по перевооружению к 2030 г., поскольку если она завершится к запланированному сроку в 2035 г., «будет слишком поздно».
В ходе брифинга 12 сентября Песков говорил, что Россия никогда никому не угрожала и не двигалась в сторону Европы со своей военной инфраструктурой. Европа, в свою очередь, будучи в составе НАТО, двигалась в сторону границ с РФ.