Песков: Россия не представляет угрозы для Европы

2 октября командующий сухопутными войсками Франции генерал Пьер Шиль заявил, что Западу нужно быть готовым к вступлению в боевые действия даже в самое ближайшее время. Шиль заявил, что к ноябрю Франция в ответ на российские учения «Запад-2025» примет участие в крупных натовских маневрах «Дакийский водопад» в Румынии. Впервые за десятилетия туда будет переброшена полная бронетанковая бригада численностью около 5000 человек. Это станет кульминацией первого этапа укрепления боевого потенциала французской армии.