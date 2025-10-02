Генерал французской армии заявил о необходимости подготовки Запада к войне
Западу нужно быть готовым к вступлению в боевые действия даже в самое ближайшее время, заявил командующий сухопутными войсками Франции генерал Пьер Шиль. Его слова передает журнал Valeurs actuelles. Офицер рассказал о приоритетах армии на 2025–2026 гг. на фоне растущей напряженности между НАТО и Россией.
Главная цель, по словам генерала, – обеспечить возможность мгновенного реагирования, «быть готовым вступить в бой сегодня вечером, если потребуется». Он подчеркнул, что это ключевой ориентир для французской армии на ближайшие годы.
Шиль заявил, что к ноябрю Франция в ответ на российские учения «Запад-2025» примет участие в крупных натовских маневрах «Дакийский водопад» в Румынии. Впервые за десятилетия туда будет переброшена полная бронетанковая бригада численностью около 5000 человек. Это станет кульминацией первого этапа укрепления боевого потенциала французской армии, а следующим шагом будет развертывание полноценной дивизии – около 25 000 военнослужащих.
Он также отметил, что для достижения целей потребуется утроить огневую мощь: модернизировать и нарастить количество реактивных систем залпового огня, ПВО и тактических дронов. Генерал подчеркнул необходимость срочного наращивания запасов боеприпасов и техники.
Также важной задачей Шиль назвал способность к быстрому развертыванию подразделений на восточном фланге НАТО для усиления сдерживающих сил альянса.
Озвученные приоритеты реализуются на фоне обсуждений бюджета: в 2026 г. на армию во Франции предусмотрено увеличение финансирования на 3,3 млрд евро, и также дополнительные 3 млрд евро на экстренные нужды в связи с ухудшением геополитической ситуации.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза (ЕС) пытаются развязать конфликт из-за Украины, об этом свидетельствуют их предложения на саммите в Копенгагене.
Орбан подчеркнул, что будет и далее придерживаться позиции Венгрии, несмотря на угрозу, которая будет сохраняться в ближайшие месяцы. При этом он отметил необходимость поддержки политического сообщества и «каждого венгра, стремящегося к миру».