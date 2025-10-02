Генерал французской армии заявил о необходимости подготовки Запада к войне

Шиль заявил, что к ноябрю Франция в ответ на российские учения «Запад-2025» примет участие в крупных натовских маневрах «Дакийский водопад» в Румынии. Впервые за десятилетия туда будет переброшена полная бронетанковая бригада численностью около 5000 человек. Это станет кульминацией первого этапа укрепления боевого потенциала французской армии, а следующим шагом будет развертывание полноценной дивизии – около 25 000 военнослужащих.