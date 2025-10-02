Газета
Главная / Политика /

Премьер-министр Дании: Европе необходимо перевооружиться к 2030 году

Ведомости

Евросоюзу необходимо завершить работу по перевооружению к 2030 г., поскольку, если она завершится к запланированному сроку в 2035 г., «будет слишком поздно». Такое мнение выразила премьер-министр Дании Метте Фредериксен по прибытии на заседание Европейского политического сообщества в Копенгагене.

«Мы делаем многое, но нам нужно ускориться и увеличить масштабы», – добавила она (цитата по «РИА Новости»). 

19 марта Еврокомиссия (ЕК) представила новую оборонную стратегию «Перевооружение Европы» (Rearm Europe), которая предусматривает задействование порядка 800 млрд евро до 2030 г. для укрепления обороны стран ЕС. Представительница ЕК Паула Пиньо говорила 21 марта, что план могут переименоватьт в «Готовность 2030» (Readiness 2030).

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорил, что главы минобороны стран альянса утвердили планы самого значительного расширения военных возможностей объединения со времен холодной войны. Государства нарастят количество средств ПВО, танков, систем большой дальности, беспилотников и сухопутных войск. Для этого, по его словам, членам альянса «нужно значительно повысить свои оборонные расходы». Рютте предложил увеличить этот вид расходов с 2 до 5% ВВП к 2030 г.

