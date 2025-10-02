Премьер-министр Дании: Европе необходимо перевооружиться к 2030 году

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорил, что главы минобороны стран альянса утвердили планы самого значительного расширения военных возможностей объединения со времен холодной войны. Государства нарастят количество средств ПВО, танков, систем большой дальности, беспилотников и сухопутных войск. Для этого, по его словам, членам альянса «нужно значительно повысить свои оборонные расходы». Рютте предложил увеличить этот вид расходов с 2 до 5% ВВП к 2030 г.