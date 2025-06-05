НАТО утвердила планы по наращиванию военных возможностей
Главы минобороны стран НАТО утвердили планы самого значительного расширения военных возможностей альянса со времен холодной войны, сообщил на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе генсек альянса Марк Рютте, передает ТАСС.
По словам генсека, в рамках увеличения возможностей страны нарастят количество средств ПВО, танков, систем большой дальности, беспилотников и сухопутных войск. Он добавил, что для осуществления планов членам альянса «нужно значительно повысить свои оборонные расходы».
Рютте отметил, что «внес предложение» увеличить этот вид расходов с 2 до 5% ВВП к 2030 г. Его рассмотрят на саммите НАТО в Гааге, который пройдет 24–25 июня. Из этой суммы 3,5% ВВП будут направлены на собственно военные нужды государств (закупки вооружений и обеспечение своих вооруженных сил). Остальное необходимо инвестировать в оборону и безопасность, включая развитие логистики, обеспечение военной мобильности и другое.
Генсек подчеркнул, что эти 1,5% должны будут обеспечить подготовку экономик и обществ государств – членов НАТО к возможной войне. Это, по его словам, необходимо, чтобы НАТО могла полноценно использовать свои новые вооружения, «когда в этом будет необходимость». При этом Рютте ушел от ответов на вопросы о том, будут ли страны НАТО помогать Украине с помощью запланированных средств и поднимут ли США свои военные расходы до 5%.
3 июня агентство Bloomberg писало, что НАТО просит страны – участницы альянса увеличить в пять раз наземные силы противовоздушной обороны, стремясь защититься от якобы существующей российской угрозы. Тогда Рютте на встрече в Вильнюсе говорил, что альянс «не находится в состоянии войны, но и не в мире» и государства должны осуществить «поворот к полной боевой готовности».