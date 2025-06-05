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НАТО утвердила планы по наращиванию военных возможностей

Ведомости

Главы минобороны стран НАТО утвердили планы самого значительного расширения военных возможностей альянса со времен холодной войны, сообщил на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе генсек альянса Марк Рютте, передает ТАСС.

По словам генсека, в рамках увеличения возможностей страны нарастят количество средств ПВО, танков, систем большой дальности, беспилотников и сухопутных войск. Он добавил, что для осуществления планов членам альянса «нужно значительно повысить свои оборонные расходы».

Рютте отметил, что «внес предложение» увеличить этот вид расходов с 2 до 5% ВВП к 2030 г. Его рассмотрят на саммите НАТО в Гааге, который пройдет 24–25 июня. Из этой суммы 3,5% ВВП будут направлены на собственно военные нужды государств (закупки вооружений и обеспечение своих вооруженных сил). Остальное необходимо инвестировать в оборону и безопасность, включая развитие логистики, обеспечение военной мобильности и другое.

Генсек подчеркнул, что эти 1,5% должны будут обеспечить подготовку экономик и обществ государств – членов НАТО к возможной войне. Это, по его словам, необходимо, чтобы НАТО могла полноценно использовать свои новые вооружения, «когда в этом будет необходимость». При этом Рютте ушел от ответов на вопросы о том, будут ли страны НАТО помогать Украине с помощью запланированных средств и поднимут ли США свои военные расходы до 5%.

3 июня агентство Bloomberg писало, что НАТО просит страны – участницы альянса увеличить в пять раз наземные силы противовоздушной обороны, стремясь защититься от якобы существующей российской угрозы. Тогда Рютте на встрече в Вильнюсе говорил, что альянс «не находится в состоянии войны, но и не в мире» и государства должны осуществить «поворот к полной боевой готовности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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