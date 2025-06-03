Bloomberg: НАТО просит Европу увеличить наземные силы ПВО в разы

3 июня газета The New York Times писала, что в НАТО задумались о необходимости пересмотреть свои «слабые места». Стало известно, что страны начинают осознавать потенциальную возможность ударов по «крупным военным базам, на взлетно-посадочной полосе которых припарковано много самолетов», в любой момент. Они же пока не имеют комплексной защиты от таких угроз.