Bloomberg: НАТО просит Европу увеличить наземные силы ПВО в разы
НАТО просит страны – участницы альянса увеличить в пять раз наземные силы противовоздушной обороны (ПВО), стремясь защититься от якобы существующей российской угрозы, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, ознакомленные с вопросом.
По данным издания, тему обсудят на встрече министров обороны стран Североатлантического договора в Брюсселе 5 июня. Пятикратное наращивание станет общей целью, но страны также смогут устанавливать вариативный показатель индивидуально, по словам источников.
«Мы не находимся в состоянии войны, но и не в мире. Мы должны продолжать укреплять наше сдерживание и оборону, а это означает поворот к полной боевой готовности», – заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на встрече в Вильнюсе, передает агентство.
Источник также сообщил, что за последние 30 лет НАТО сократила использование ПВО, поскольку внимание альянса сосредоточилось на угрозах на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
3 июня газета The New York Times писала, что в НАТО задумались о необходимости пересмотреть свои «слабые места». Стало известно, что страны начинают осознавать потенциальную возможность ударов по «крупным военным базам, на взлетно-посадочной полосе которых припарковано много самолетов», в любой момент. Они же пока не имеют комплексной защиты от таких угроз.