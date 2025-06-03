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Bloomberg: НАТО просит Европу увеличить наземные силы ПВО в разы

Ведомости

НАТО просит страны – участницы альянса увеличить в пять раз наземные силы противовоздушной обороны (ПВО), стремясь защититься от якобы существующей российской угрозы, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, ознакомленные с вопросом.

По данным издания, тему обсудят на встрече министров обороны стран Североатлантического договора в Брюсселе 5 июня. Пятикратное наращивание станет общей целью, но страны также смогут устанавливать вариативный показатель индивидуально, по словам источников.

«Мы не находимся в состоянии войны, но и не в мире. Мы должны продолжать укреплять наше сдерживание и оборону, а это означает поворот к полной боевой готовности», – заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на встрече в Вильнюсе, передает агентство.

Источник также сообщил, что за последние 30 лет НАТО сократила использование ПВО, поскольку внимание альянса сосредоточилось на угрозах на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

3 июня газета The New York Times писала, что в НАТО задумались о необходимости пересмотреть свои «слабые места». Стало известно, что страны начинают осознавать потенциальную возможность ударов по «крупным военным базам, на взлетно-посадочной полосе которых припарковано много самолетов», в любой момент. Они же пока не имеют комплексной защиты от таких угроз.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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