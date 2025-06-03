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NYT: в НАТО задумались о необходимости пересмотреть свои «слабые места»

Ведомости

Украинские атаки дронами российских аэродромов 1 июня заставили страны НАТО начать дискуссию о том, стоит ли пересматривать свои «слабые места». Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на представителя минобороны одной из стран альянса.

Издание передает слова аналитика программы исследований России Центра военно-морского анализа ВМС США Сэмюэла Бендетта, который считает, что страны НАТО приходят к осознанию потенциально возможных ударов по «крупным военным базам, на взлетно-посадочной полосе которых припарковано много самолетов». По его словам, это может произойти в любой момент. «Маловероятно, что наши базы имеют комплексную защиту от таких угроз», – прокомментировал Бендетт состояние аэродромов в настоящее время.

Эксперт Корнелльского университета по БПЛА Джеймс Паттон Роджерс, по данным NYT, заявил, что западные державы имеют особенно много уязвимостей на многочисленных военных базах в других странах, например, на Ближнем Востоке и в Африке. Газета в связи с этим напоминает об атаке, «по-видимому», иракского беспилотника на военную базу США в Иордании в 2024 г., когда после удара погибли трое американских военнослужащих, 25 человек были ранены.

1 июня Киев атаковал аэродромы в ряде регионов России с помощью FPV-дронов, которые вылетали из фур. Отразить удары удалось в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц техники, но их потушили, среди гражданского персонала или военных пострадавших нет. Издание Axios писало, что операция планировалась более года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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