NYT: в НАТО задумались о необходимости пересмотреть свои «слабые места»

Эксперт Корнелльского университета по БПЛА Джеймс Паттон Роджерс, по данным NYT, заявил, что западные державы имеют особенно много уязвимостей на многочисленных военных базах в других странах, например, на Ближнем Востоке и в Африке. Газета в связи с этим напоминает об атаке, «по-видимому», иракского беспилотника на военную базу США в Иордании в 2024 г., когда после удара погибли трое американских военнослужащих, 25 человек были ранены.