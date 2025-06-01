Axios: Украина заранее уведомила администрацию Трампа об атаках на Россию
Украина заранее сообщила администрации президента США Дональда Трампа о масштабной атаке беспилотников по регионам России, сообщило издание Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
По данным источника, операция проводилась Службой безопасности Украины (СБУ) и планировалась более года. Фуры, из которых вылетели дроны, были тайно размещены возле российских объектов, подчеркнул чиновник.
Через несколько часов после публикации заметки Axios скорректировал ее содержание, удалив информацию о том, что Киев проинформировал администрацию Белого дома об атаке. Теперь в сообщении указано, что Трампа заранее об атаке не информировали.
1 июня в поселке Средний Иркутской области беспилотники вылетали из грузовиков, удары пришлись на военную часть населенного пункта, а также на старое здание в Новомальтинске. Это была первая подобная атака на территории Сибири. Украинские БПЛА также атаковали Мурманскую и Рязанскую области, где осколок дрона повредил крышу одного из жилых домов.
2 июня в 13:00 должны пройти переговоры российской и украинской делегаций. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в числе условий его страны для урегулирования – конфликта полное и безусловное прекращение огня, освобождение пленных и др. Россия, в свою очередь, подготовила меморандум, который позволит решить первопричины конфликта и подробно донести позицию государства на переговорах.