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Axios: Украина заранее уведомила администрацию Трампа об атаках на Россию

Ведомости

Украина заранее сообщила администрации президента США Дональда Трампа о масштабной атаке беспилотников по регионам России, сообщило издание Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

По данным источника, операция проводилась Службой безопасности Украины (СБУ) и планировалась более года. Фуры, из которых вылетели дроны, были тайно размещены возле российских объектов, подчеркнул чиновник.

Через несколько часов после публикации заметки Axios скорректировал ее содержание, удалив информацию о том, что Киев проинформировал администрацию Белого дома об атаке. Теперь в сообщении указано, что Трампа заранее об атаке не информировали.

1 июня в поселке Средний Иркутской области беспилотники вылетали из грузовиков, удары пришлись на военную часть населенного пункта, а также на старое здание в Новомальтинске. Это была первая подобная атака на территории Сибири. Украинские БПЛА также атаковали Мурманскую и Рязанскую области, где осколок дрона повредил крышу одного из жилых домов.

2 июня в 13:00 должны пройти переговоры российской и украинской делегаций. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в числе условий его страны для урегулирования – конфликта полное и безусловное прекращение огня, освобождение пленных и др. Россия, в свою очередь, подготовила меморандум, который позволит решить первопричины конфликта и подробно донести позицию государства на переговорах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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