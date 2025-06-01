Axios: Украина заранее уведомила администрацию Трампа об атаках на Россию

1 июня в поселке Средний Иркутской области беспилотники вылетали из грузовиков, удары пришлись на военную часть населенного пункта, а также на старое здание в Новомальтинске. Это была первая подобная атака на территории Сибири. Украинские БПЛА также атаковали Мурманскую и Рязанскую области, где осколок дрона повредил крышу одного из жилых домов.