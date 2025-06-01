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Дроны атаковали военную часть в Иркутской области

Ведомости

Беспилотники атаковали военную часть в поселке Средний Иркутской области, инцидент стал первой подобной атакой на территории Сибири, сообщил в своем Telegram-канал губернатор региона Игорь Кобзев.

«На данный момент известно, что это была атака дронов на военную часть в поселке Средний. Первая в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске», – написал он.

Точное число беспилотников пока не подсчитано, добавил губернатор. По его словам, на место происшествия были стянуты оперативные и силовые службы, в том числе ФСБ, МЧС и Росгвардия. Кобзев добавил, что выехал в Усольский район, где произошла атака. Он подтвердил, что «источником», откуда были выпущены дроны, была фура, он уже блокирован.

Глава региона на фоне появления «противоречивой информации» призвал жителей не поднимать «волну дезинформации» и верить только проверенным данным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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