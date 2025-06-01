Дроны атаковали военную часть в Иркутской области

Точное число беспилотников пока не подсчитано, добавил губернатор. По его словам, на место происшествия были стянуты оперативные и силовые службы, в том числе ФСБ, МЧС и Росгвардия. Кобзев добавил, что выехал в Усольский район, где произошла атака. Он подтвердил, что «источником», откуда были выпущены дроны, была фура, он уже блокирован.