Дроны атаковали военную часть в Иркутской области
Беспилотники атаковали военную часть в поселке Средний Иркутской области, инцидент стал первой подобной атакой на территории Сибири, сообщил в своем Telegram-канал губернатор региона Игорь Кобзев.
«На данный момент известно, что это была атака дронов на военную часть в поселке Средний. Первая в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске», – написал он.
Точное число беспилотников пока не подсчитано, добавил губернатор. По его словам, на место происшествия были стянуты оперативные и силовые службы, в том числе ФСБ, МЧС и Росгвардия. Кобзев добавил, что выехал в Усольский район, где произошла атака. Он подтвердил, что «источником», откуда были выпущены дроны, была фура, он уже блокирован.
Глава региона на фоне появления «противоречивой информации» призвал жителей не поднимать «волну дезинформации» и верить только проверенным данным.