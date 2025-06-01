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Зеленский подтвердил переговоры РФ и Украины 2 июня в Стамбуле

Ведомости

Украинскую делегацию на переговорах с российской стороной, которые ожидаются 2 июня в Стамбуле, возглавит министр обороны республики Рустем Умеров, сообщил в своем Telegram-канале украинский президент Владимир Зеленский.

Глава государства указал, что перед встречей делегаций в Турции «определил позиции» Киева. В их числе полное и безусловное прекращение огня, освобождение пленных и возвращение «похищенных» детей. Зеленский также заявил о необходимости подготовки встречи «на самом высоком уровне». Ключевые вопросы, указал он, могут решить только лидеры двух стран.

2 июня в Стамбуле ожидается второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. С предложением об их проведении выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он заявил, что российская сторона уже подготовила меморандум с позициями по аспектам урегулирования украинского кризиса. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о готовности страны к переговорам с Россией в Стамбуле.

В Кремле указывали, что президент РФ Владимир Путин неоднократно выступал за контакты на высшем уровне, но они должны быть подготовлены. Сначала нужно достигнуть результата на переговорах делегаций сторон, и если он будет, тогда можно будет говорить и о контактах на высшем уровне.

Первый раунд российско-украинских переговоров прошел 16 мая в Стамбуле. По его итогам стороны договорились подготовить свои позиции по урегулированию, провести крупный обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» и продолжить диалог.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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