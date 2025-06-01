Зеленский подтвердил переговоры РФ и Украины 2 июня в Стамбуле

В Кремле указывали, что президент РФ Владимир Путин неоднократно выступал за контакты на высшем уровне, но они должны быть подготовлены. Сначала нужно достигнуть результата на переговорах делегаций сторон, и если он будет, тогда можно будет говорить и о контактах на высшем уровне.