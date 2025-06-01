Зеленский подтвердил переговоры РФ и Украины 2 июня в Стамбуле
Украинскую делегацию на переговорах с российской стороной, которые ожидаются 2 июня в Стамбуле, возглавит министр обороны республики Рустем Умеров, сообщил в своем Telegram-канале украинский президент Владимир Зеленский.
Глава государства указал, что перед встречей делегаций в Турции «определил позиции» Киева. В их числе полное и безусловное прекращение огня, освобождение пленных и возвращение «похищенных» детей. Зеленский также заявил о необходимости подготовки встречи «на самом высоком уровне». Ключевые вопросы, указал он, могут решить только лидеры двух стран.
2 июня в Стамбуле ожидается второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. С предложением об их проведении выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он заявил, что российская сторона уже подготовила меморандум с позициями по аспектам урегулирования украинского кризиса. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о готовности страны к переговорам с Россией в Стамбуле.
В Кремле указывали, что президент РФ Владимир Путин неоднократно выступал за контакты на высшем уровне, но они должны быть подготовлены. Сначала нужно достигнуть результата на переговорах делегаций сторон, и если он будет, тогда можно будет говорить и о контактах на высшем уровне.
Первый раунд российско-украинских переговоров прошел 16 мая в Стамбуле. По его итогам стороны договорились подготовить свои позиции по урегулированию, провести крупный обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» и продолжить диалог.