Российская делегация отправляется в Стамбул для переговоров с Украиной

Российская делегация отправляется в Стамбул для переговоров с УкраинойОни должны состояться 2 июня, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Российская делегация переговорщиков отправляется в Стамбул и будет готова с утра 2 июня ко второму раунду российско-украинских переговоров. Об этом журналистам на брифинге сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, никакие положения из меморандума Россия обнародовать не будет. «Оба проекта меморандумов – и российский, и украинский, как мы надеемся, – будут обсуждаться на втором раунде переговоров, к которому российская делегация будет готова в понедельник с утра в Стамбуле», – сказал Песков.
Представитель Кремля также прокомментировал заявление главы МИД Турции Хакана Фидана, который заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов был бы принять у себя президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Такая встреча могла бы пройти в случае удачного второго раунда переговоров, говорил Фидан. Песков заявил, что Путин неоднократно выступал за контакты на высшем уровне, однако они должны быть подготовлены. Сначала должен быть достигнут результат на переговорах делегаций России и Украины, и «если такой результат и когда такой результат будет достигнут», то речь может зайти и о контактах на высшем уровне, отметил Песков.
Путин 11 мая в заявлении для журналистов предложил провести прямые российско-украинские переговоры в Стамбуле 15 мая. В итоге переговоры состоялись на следующий день 16 мая. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, а украинскую – министр обороны Рустем Умеров. По итогам встречи была достигнута договоренность об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000», а также разработка обеими сторонами своего видения возможного будущего прекращения огня. В итоге обмен пленными проходил в течение 23-25 мая.
По итогам телефонного разговора с Трампом 19 мая Путин заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В меморандуме может быть прописан ряд позиций, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, «включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», говорил президент.
Умеров 28 мая сказал, что Украина передала России свою версию меморандума. Киев не против встречи с Москвой и ждет российского варианта меморандума, «чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны», говорил он. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия 2 июня в Стамбуле предоставит проект меморандума. Он отмечал, что в документе представлена российская позиция «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».