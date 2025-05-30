Российская делегация отправляется в Стамбул для переговоров с Украиной

Представитель Кремля также прокомментировал заявление главы МИД Турции Хакана Фидана, который заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов был бы принять у себя президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Такая встреча могла бы пройти в случае удачного второго раунда переговоров, говорил Фидан. Песков заявил, что Путин неоднократно выступал за контакты на высшем уровне, однако они должны быть подготовлены. Сначала должен быть достигнут результат на переговорах делегаций России и Украины, и «если такой результат и когда такой результат будет достигнут», то речь может зайти и о контактах на высшем уровне, отметил Песков.