Украина готова на переговоры с Россией в Стамбуле

Украина готова на переговоры с Россией в СтамбулеОб этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о готовности Украины посетить переговоры с Россией в Стамбуле, сообщило AFP.
«Украина готова посетить следующую встречу, но мы хотим конструктивной дискуссии», – сказал Ермак.
28 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что вторая встреча представителей Москвы и Киева может состояться в Стамбуле 2 июня. Российская сторона уже подготовила меморандум с позициями по всем аспектам урегулирования кризиса.
29 мая в администрации президента Турции заявили, что Стамбул готовится принять делегации России и Украины на предстоящей неделе. По их словам, турецкая сторона обеспечит безопасность встречи и рассчитывает, что переговоры будут способствовать прекращению огня.
Журнал The Atlantic писал, что Вашингтон не планирует отправлять делегацию на российско-украинские переговоры. Также издание сообщило, что хотя президент США Дональд Трамп пригрозил России новыми санкциями, все же он ожидает результата второго раунда переговоров Москвы и Киева.
Первый раунд российско-украинских переговоров прошел 16 мая в Стамбуле. По его итогам стороны договорились подготовить свои позиции по урегулированию, провести крупный обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» и продолжить диалог.