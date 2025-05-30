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The Atlantic: США не отправят делегацию на переговоры РФ и Украины 2 июня

Ведомости

Вашингтон не планирует отправлять делегацию на российско-украинские переговоры в Стамбуле 2 июня. Об этом пишет журнал The Atlantic.

«США не планируют отправлять делегацию», – говорится в материале.

По оценкам The Atlantic, хотя президент США Дональд Трамп пригрозил России новыми санкциями, все же он ожидает результата второго раунда переговоров Москвы и Киева, который состоится 2 июня.

29 мая спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог сообщил, что Вашингтон проведет встречу с представителями Германии, Франции и Великобритании в турецком Стамбуле 2 июня. Со стороны Европы будут советники по нацбезопасности этих стран.

Первый раунд переговоров РФ и Украины состоялся 16 мая. Это первая прямая встреча двух стран за три года. Стороны договорились провести обмен военнопленными в формате «1000 на 1000» и продолжить переговоры. Ожидается, что на новой встрече делегации обсудят проект меморандума для урегулирования конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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