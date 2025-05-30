The Atlantic: США не отправят делегацию на переговоры РФ и Украины 2 июня
Вашингтон не планирует отправлять делегацию на российско-украинские переговоры в Стамбуле 2 июня. Об этом пишет журнал The Atlantic.
«США не планируют отправлять делегацию», – говорится в материале.
По оценкам The Atlantic, хотя президент США Дональд Трамп пригрозил России новыми санкциями, все же он ожидает результата второго раунда переговоров Москвы и Киева, который состоится 2 июня.
29 мая спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог сообщил, что Вашингтон проведет встречу с представителями Германии, Франции и Великобритании в турецком Стамбуле 2 июня. Со стороны Европы будут советники по нацбезопасности этих стран.
Первый раунд переговоров РФ и Украины состоялся 16 мая. Это первая прямая встреча двух стран за три года. Стороны договорились провести обмен военнопленными в формате «1000 на 1000» и продолжить переговоры. Ожидается, что на новой встрече делегации обсудят проект меморандума для урегулирования конфликта.