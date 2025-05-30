The Atlantic: США не отправят делегацию на переговоры РФ и Украины 2 июня

Первый раунд переговоров РФ и Украины состоялся 16 мая. Это первая прямая встреча двух стран за три года. Стороны договорились провести обмен военнопленными в формате «1000 на 1000» и продолжить переговоры. Ожидается, что на новой встрече делегации обсудят проект меморандума для урегулирования конфликта.