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США и «евротройка» встретятся в Стамбуле 2 июня

Ведомости

Вашингтон проведет встречу с представителями стран «евротройки» – Германии, Франции и Великобритании – в турецком Стамбуле 2 июня. Об этом сообщил спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог в интервью ABC News.

Келлог сообщил, что со стороны Европы будут советники по нацбезопасности этих стран.

Назначенная дата встречи США и страны Европы совпадает с датой второго раунда переговоров России и Украины. Встреча на уровне делегаций также может состояться в Стамбуле, с таким предложением выступили в МИД РФ. 29 мая в Кремле сообщили, что ответ от Украины на предложение о проведении встречи 2 июня пока не получен.

Первые за три года переговоры Москвы и Киева состоялись 16 мая. По их итогам стороны договорились провести обмен военнопленными в формате «1000 на 1000», подготовить проект меморандума и продолжить переговоры.

Уровень участия Вашингтона в переговорах РФ и Украины не раскрывается. 29 мая официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге воздержалась от ответа на вопрос о возможном участии Вашингтона в российско-украинских встречах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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