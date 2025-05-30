США и «евротройка» встретятся в Стамбуле 2 июня
Вашингтон проведет встречу с представителями стран «евротройки» – Германии, Франции и Великобритании – в турецком Стамбуле 2 июня. Об этом сообщил спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог в интервью ABC News.
Келлог сообщил, что со стороны Европы будут советники по нацбезопасности этих стран.
Назначенная дата встречи США и страны Европы совпадает с датой второго раунда переговоров России и Украины. Встреча на уровне делегаций также может состояться в Стамбуле, с таким предложением выступили в МИД РФ. 29 мая в Кремле сообщили, что ответ от Украины на предложение о проведении встречи 2 июня пока не получен.
Первые за три года переговоры Москвы и Киева состоялись 16 мая. По их итогам стороны договорились провести обмен военнопленными в формате «1000 на 1000», подготовить проект меморандума и продолжить переговоры.
Уровень участия Вашингтона в переговорах РФ и Украины не раскрывается. 29 мая официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге воздержалась от ответа на вопрос о возможном участии Вашингтона в российско-украинских встречах.