США и «евротройка» встретятся в Стамбуле 2 июня

Назначенная дата встречи США и страны Европы совпадает с датой второго раунда переговоров России и Украины. Встреча на уровне делегаций также может состояться в Стамбуле, с таким предложением выступили в МИД РФ. 29 мая в Кремле сообщили, что ответ от Украины на предложение о проведении встречи 2 июня пока не получен.