Госдепартамент не уточняет участие США в переговорах РФ и Украины
Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге воздержалась от ответа на вопрос о возможном участии Вашингтона в российско-украинских переговорах.
«Я не буду вдаваться в детали. Мне нечего сказать по этому поводу», – заявила Брюс, отвечая на соответствующий запрос журналистов.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США рассчитывают, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной на следующей неделе принесет прогресс, и сообщат, если президент Дональд Трамп примет решение направить на них своего представителя.
28 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров до этого сообщал о планах провести второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. Российская сторона уже подготовила меморандум с позициями по всем аспектам урегулирования кризиса. Однако 29 мая в Кремле отметили, что ответ от Украины на предложение о проведении встречи 2 июня пока не получен.