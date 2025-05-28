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Второй раунд переговоров России и Украины может пройти в Стамбуле 2 июня

Об этом рассказал глава МИДа Сергей Лавров
Ведомости

Второй раунд переговоров делегаций России и Украины может состояться в Стамбуле 2 июня. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его слова передает МИД.

Лавров сообщил, что российская сторона уже разработала меморандум с позициями Москвы «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».

«Наша делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня», – сказал он.

Первая встреча состоялась 16 мая в Стамбуле. По ее итогам стороны договорились подготовить свои позиции по меморандуму, договорились о проведении крупного обмена военнопленными по формуле «1000 на 1000» и продолжить переговоры.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил 28 мая, что российская сторона еще не передала Украине и США проект меморандума по урегулированию конфликта. По его утверждению, министр обороны и глава украинской делегации Рустем Умеров позвонил для этого помощнику президента РФ Владимиру Мединскому.

Мединский в Telegram-канале позже заявил, что он сам позвонил Умерову и предложил конкретную дату и место для обмена меморандумами. Он добавил, что российская сторона готова провести встречу для обсуждения условий прекращения огня в ближайшие дни. Во время этой встречи предлагается сразу начать детальное обсуждение всех пунктов соглашения.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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