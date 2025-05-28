Второй раунд переговоров России и Украины может пройти в Стамбуле 2 июня

Второй раунд переговоров России и Украины может пройти в Стамбуле 2 июняОб этом рассказал глава МИДа Сергей Лавров
Второй раунд переговоров делегаций России и Украины может состояться в Стамбуле 2 июня. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его слова передает МИД.
Лавров сообщил, что российская сторона уже разработала меморандум с позициями Москвы «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».
«Наша делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня», – сказал он.
Первая встреча состоялась 16 мая в Стамбуле. По ее итогам стороны договорились подготовить свои позиции по меморандуму, договорились о проведении крупного обмена военнопленными по формуле «1000 на 1000» и продолжить переговоры.
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил 28 мая, что российская сторона еще не передала Украине и США проект меморандума по урегулированию конфликта. По его утверждению, министр обороны и глава украинской делегации Рустем Умеров позвонил для этого помощнику президента РФ Владимиру Мединскому.
Мединский в Telegram-канале позже заявил, что он сам позвонил Умерову и предложил конкретную дату и место для обмена меморандумами. Он добавил, что российская сторона готова провести встречу для обсуждения условий прекращения огня в ближайшие дни. Во время этой встречи предлагается сразу начать детальное обсуждение всех пунктов соглашения.