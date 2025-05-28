Мединский позвонил Умерову и предложил дату и место встречи

Он добавил, что российская сторона готова провести встречу для обсуждения условий прекращения огня в ближайшие дни. Во время этой встречи предлагается сразу начать детальное обсуждение всех пунктов соглашения. По словам Мединского, украинская сторона пока не дала ответа. «Видимо, совещание затянулось. Ждем подтверждения и готовы в обозначенную нами дату – в ближайшие дни – лично встретиться и начать работать», – заключил он.