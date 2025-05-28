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Мединский позвонил Умерову и предложил дату и место встречи

Российская сторона готова провести встречу в ближайшие дни
Ведомости

Помощник президента России Владимир Мединский уточнил информацию о том, что министр обороны Украины Рустем Умеров инициировал звонок по поводу переговоров. По словам Мединского, все было наоборот: это он позвонил Умерову и предложил конкретную дату и место для обмена меморандумами.

«Умерову позвонил сегодня я сам и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами – перечнем условий для прекращения боевых действий», – написал Мединский в Telegram.

Он добавил, что российская сторона готова провести встречу для обсуждения условий прекращения огня в ближайшие дни. Во время этой встречи предлагается сразу начать детальное обсуждение всех пунктов соглашения. По словам Мединского, украинская сторона пока не дала ответа. «Видимо, совещание затянулось. Ждем подтверждения и готовы в обозначенную нами дату – в ближайшие дни – лично встретиться и начать работать», – заключил он.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 28 мая, что Москва еще не передала Киеву и Вашингтону проект меморандума по урегулированию конфликта. По его словам, министр обороны Умеров, который возглавлял делегацию страны на переговорах с РФ в Стамбуле 16 мая, звонил для этого Мединскому.

Встреча делегаций РФ и Украины прошла в Стамбуле 16 мая. По ее итогам страны решили провести масштабный обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» с 23 по 25 мая и договорились о возможном подписании меморандума, который может привести к мирному договору.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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