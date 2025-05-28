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Россия еще не передала Украине проект меморандума по урегулированию конфликта

Ведомости

Российская сторона еще не передала Украине и США проект меморандума по урегулированию конфликта. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Он рассказал, что министр обороны Украины Рустем Умеров, который возглавлял делегацию страны на переговорах с РФ в Стамбуле 16 мая, звонил помощнику президента РФ, представителю российской стороны в ходе той же встречи Владимиру Мединскому. Умеров хотел узнать, готов ли проект меморандума. Москва ответила, что он скоро будет готов. 

Позже Киев узнавал у Вашингтона, был ли проект предоставлен им. Американская сторона заявила, что также его еще не получила.

Первая за три года прямая встреча представителей РФ и Украины прошла в Стамбуле 16 мая. После этого страны провели масштабный обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» с 23 по 25 мая и договорились о возможном подписании меморандума, который может привести к мирному договору. Это произойдет, если условия обеих сторон будут выполнены.

МИД России 27 мая сообщил, что подготовка меморандума по Украине продолжается. Ожидается, что после завершения работы над документом российская сторона передаст его Киеву. В меморандуме Москва обозначит принципы урегулирования конфликта и сроки возможного заключения мирного соглашения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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