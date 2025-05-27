Захарова: Россия укажет в меморандуме по Украине возможные сроки заключения мира
Подготовка меморандума по Украине продолжается, в документе Москва обозначит принципы урегулирования конфликта и сроки возможного заключения мирного соглашения, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская сторона передаст Киеву меморандум после его разработки. Москва рассчитывает, что на Украине тоже ведется работа по документу и свои наработки власти республики направят вместе с получением российского документа, добавила представитель ведомства.
16 мая в турецком Стамбуле состоялись первые с 2022 г. прямые переговоры России и Украины. Была достигнута договоренность провести обмен пленными в формате «1000 на 1000» и рассмотрена возможность встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Позднее российский лидер заявил, что Москва готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и вопросы прекращения огня. В МИД РФ заявили 22 мая, что для подписания меморандума Украине нужно новое руководство.