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Захарова: Россия укажет в меморандуме по Украине возможные сроки заключения мира

Ведомости

Подготовка меморандума по Украине продолжается, в документе Москва обозначит принципы урегулирования конфликта и сроки возможного заключения мирного соглашения, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российская сторона передаст Киеву меморандум после его разработки. Москва рассчитывает, что на Украине тоже ведется работа по документу и свои наработки власти республики направят вместе с получением российского документа, добавила представитель ведомства.

16 мая в турецком Стамбуле состоялись первые с 2022 г. прямые переговоры России и Украины. Была достигнута договоренность провести обмен пленными в формате «1000 на 1000» и рассмотрена возможность встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Позднее российский лидер заявил, что Москва готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и вопросы прекращения огня. В МИД РФ заявили 22 мая, что для подписания меморандума Украине нужно новое руководство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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