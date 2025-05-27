Захарова: Россия укажет в меморандуме по Украине возможные сроки заключения мира

16 мая в турецком Стамбуле состоялись первые с 2022 г. прямые переговоры России и Украины. Была достигнута договоренность провести обмен пленными в формате «1000 на 1000» и рассмотрена возможность встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Позднее российский лидер заявил, что Москва готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и вопросы прекращения огня. В МИД РФ заявили 22 мая, что для подписания меморандума Украине нужно новое руководство.