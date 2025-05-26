В Кремле рассказали о подготовке проекта меморандума для передачи Украине

16 мая в турецком Стамбуле состоялись первые с 2022 г. прямые переговоры России и Украины. Была достигнута договоренность провести обмен пленными в формате «1000 на 1000» и рассмотрена возможность встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Спустя три дня, 19 мая, Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонный разговор, после этого американский лидер заявил, что стороны скоро продолжат переговоры. Тогда российский лидер заявил, что Москва готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и вопросы прекращения огня.