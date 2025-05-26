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В Кремле рассказали о подготовке проекта меморандума для передачи Украине

Россия ожидает получить документ, разработанный украинской стороной
Ведомости

Российская сторона готовит проект меморандума для передачи Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РФ, в свою очередь, получит проект, разработанный украинской стороной.

16 мая в турецком Стамбуле состоялись первые с 2022 г. прямые переговоры России и Украины. Была достигнута договоренность провести обмен пленными в формате «1000 на 1000» и рассмотрена возможность встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Спустя три дня, 19 мая, Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонный разговор, после этого американский лидер заявил, что стороны скоро продолжат переговоры. Тогда российский лидер заявил, что Москва готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и вопросы прекращения огня.

В МИД РФ заявили 22 мая, что для подписания меморандума с Россией Украине нужно новое руководство. По словам директора правового департамента МИД РФ Максима Мусихина, подписантом соглашения об урегулировании должен стать представитель, обладающий народным мандатом, в противном случае возникнут правовые проблемы. Пятилетний срок полномочий президента Зеленского подошел к концу 20 мая 2024 г. Согласно конституции Украины, в стране запрещено проводить выборы в период действия военного положения.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев сообщил 24 мая, что Москва передаст Киеву свои наработки по меморандуму в ближайшие дни. Косачев говорил, что работа над документом находится на завершающей стадии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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