МИД РФ: для подписания меморандума с Россией Украине нужно новое руководство
Директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин заявил о необходимости выбора украинским народом нового руководства для подписания меморандума с Россией. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский утратил как внутреннюю, так и внешнюю легитимность, что ставит под сомнение юридическую силу любых подписываемых им документов, пишет ТАСС.
Мусихин подчеркнул, что подписантом соглашения об урегулировании должен стать представитель, обладающий народным мандатом, в противном случае возникнут правовые проблемы. По его словам, действующий президент Украины не соответствует этим критериям. Дипломат указал на необходимость свободного волеизъявления украинского народа для определения нового легитимного руководителя.
Относительно возможной роли главы украинского парламента как подписанта Мусихин выразил сомнения, отметив неопределенность относительно наличия у него соответствующих полномочий согласно внутреннему законодательству Украины.
19 мая, спустя три дня после первых за три года прямых переговоров делегаций Москвы и Киева в Стамбуле, президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. После него Путин заявил, что Москва готова продолжить работу над меморандумом, который станет основой для подготовки мирного соглашения с Украиной. Предполагается, что в документе будут прописаны сроки прекращения огня и другие аспекты урегулирования. Президент РФ обращал внимание, что обеим сторонам предстоит пойти на компромиссы.
Пятилетний срок полномочий Зеленского подошел к концу 20 мая 2024 г. Согласно Конституции Украины, в стране запрещено проводить выборы в период действия военного положения. В марте Зеленский заявлял, что выборы президента пройдут в республике после окончания военных действий на ее территории и отмены военного положения. Он говорил, что Украине нужно сосредоточиться на первых шагах к мирному урегулированию конфликта.
Власти РФ неоднократно указывали на нелегитимность Зеленского в связи с истечением срока его полномочий.