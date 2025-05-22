МИД РФ: для подписания меморандума с Россией Украине нужно новое руководство

19 мая, спустя три дня после первых за три года прямых переговоров делегаций Москвы и Киева в Стамбуле, президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. После него Путин заявил, что Москва готова продолжить работу над меморандумом, который станет основой для подготовки мирного соглашения с Украиной. Предполагается, что в документе будут прописаны сроки прекращения огня и другие аспекты урегулирования. Президент РФ обращал внимание, что обеим сторонам предстоит пойти на компромиссы.