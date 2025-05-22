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В США считают трудным вести переговоры без действующего прекращения огня

Ведомости

В США считают трудным вести мирные переговоры без действующего режима прекращения огня между Россией и Украиной. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио в ходе слушания в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса. Трансляцию мероприятия проводило агентство Associated Press.

Он пояснил, что без прекращения огня, «если где-то что-то взорвется, случится какая-то атака, то переговоры развалятся». Рубио также подчеркнул, что американская сторона открыта для любого мирного соглашения между Россией и Украиной.

16 мая в турецком Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций Украины и России, в ходе которых стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Кроме того, обсуждалась возможность встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

19 мая Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. По итогам разговора российский лидер заявил, что Москва готова продолжить работу над меморандумом, который станет основой для подготовки мирного соглашения с Украиной. В документе планируется прописать сроки прекращения огня и другие аспекты урегулирования. Путин подчеркнул, что обеим сторонам предстоит пойти на компромиссы.

Рубио сообщал, что Вашингтон рассчитывает получить от Москвы перечень условий для прекращения огня на Украине на этой неделе. Он отметил, что этот перечень позволит начать обсуждение прекращения огня. Сама остановка боев позволит вступить в детальные переговоры, которые и положат конец конфликту, считает он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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