В США считают трудным вести переговоры без действующего прекращения огня

Рубио сообщал, что Вашингтон рассчитывает получить от Москвы перечень условий для прекращения огня на Украине на этой неделе. Он отметил, что этот перечень позволит начать обсуждение прекращения огня. Сама остановка боев позволит вступить в детальные переговоры, которые и положат конец конфликту, считает он.