Рубио: США на неделе ожидают от России перечень условий для прекращения огня

19 мая президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели третий с начала года телефонный разговор. На нем, как и прежде, обсуждался вопрос урегулирования российско-украинского конфликта. Переговоры состоялись через три дня после первой с 2022 г. встречи Москвы и Киева в Стамбуле.