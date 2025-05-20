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Рубио: США на неделе ожидают от России перечень условий для прекращения огня

Ведомости

Вашингтон рассчитывает получить от Москвы перечень условий для прекращения огня на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената конгресса США.

«Мы ожидаем, <...> может быть, на этой неделе, как мы надеемся, российская сторона представит условия, которые они хотели бы видеть [по вопросам прекращения огня на Украине]», – сказал он, трансляцию вел PBS News.

Рубио отметил, что этот перечень позволит начать обсуждение прекращения огня. Сама остановка боев позволит вступить в детальные переговоры, которые и положат конец конфликту, считает он.

19 мая президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели третий с начала года телефонный разговор. На нем, как и прежде, обсуждался вопрос урегулирования российско-украинского конфликта. Переговоры состоялись через три дня после первой с 2022 г. встречи Москвы и Киева в Стамбуле.

По итогам разговора Путин сообщил, что Россия готова и продолжит работать с Украиной над меморандумом по подготовке мирного соглашения, где были бы прописаны сроки прекращения огня и другие аспекты. Он уточнил, что обеим сторонам предстоит пойти на компромиссы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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