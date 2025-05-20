Рубио: США на неделе ожидают от России перечень условий для прекращения огня
Вашингтон рассчитывает получить от Москвы перечень условий для прекращения огня на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената конгресса США.
«Мы ожидаем, <...> может быть, на этой неделе, как мы надеемся, российская сторона представит условия, которые они хотели бы видеть [по вопросам прекращения огня на Украине]», – сказал он, трансляцию вел PBS News.
Рубио отметил, что этот перечень позволит начать обсуждение прекращения огня. Сама остановка боев позволит вступить в детальные переговоры, которые и положат конец конфликту, считает он.
19 мая президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели третий с начала года телефонный разговор. На нем, как и прежде, обсуждался вопрос урегулирования российско-украинского конфликта. Переговоры состоялись через три дня после первой с 2022 г. встречи Москвы и Киева в Стамбуле.
По итогам разговора Путин сообщил, что Россия готова и продолжит работать с Украиной над меморандумом по подготовке мирного соглашения, где были бы прописаны сроки прекращения огня и другие аспекты. Он уточнил, что обеим сторонам предстоит пойти на компромиссы.