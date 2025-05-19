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Путин: РФ готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре

Президент рассказал подробности разговора с Дональдом Трампом
Елена Мухаметшина
Елена Мухаметшина / Ведомости
Елена Мухаметшина / Ведомости

Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Об этом журналистам на пресс-подходе заявил Владимир Путин по итогам своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. По словам Путина, об этом они договорились с Трампом. В этом меморандуме может быть прописан ряд позиций, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, «включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», сказал президент.

Путин прокомментировал и российско-украинские переговоры в Стамбуле 16 мая. По его словам, возобновление контактов дает основания полагать, «что мы в целом на правильном пути». «Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые бы устроили все стороны», – сказал Путин. По его словам, позиция России ясна, главное – устранить первопричины кризиса.

Путин поблагодарил Трампа за поддержку со стороны США в возобновлении переговоров между Россией и Украиной, «которые были прерваны украинской стороной» в 2022 г. По словам Путина, президент США представил свою позицию по поводу прекращения боевых действий и перемирия. Путин же сказал Трампу о том, что «и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса». «Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру», – сказал президент.

Разговор продлился более двух часов, сказал Путин: «Хочу отметить, что он был очень содержательным и весьма откровенным. И в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным». Позже он еще раз подчеркнул, что беседа с Трапом была «очень конструктивной» и он оценивает ее высоко. В завершении пресс-подхода Путин пояснил, что подробности разговора позднее расскажут его пресс-секретарь Дмитрий Песков и помощник Юрий Ушаков.

Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа 19 мая стал третьим после того, как Трамп вернулся в Белый дом. Первый их разговор состоялся 12 февраля и продлился около полутора часов. Накануне того разговора произошел обмен между Россией и США заключенными. Россия вернула США осужденного на 14 лет американца Марка Фогеля, а США передали России обвиняемого в кибермошенничестве одного из руководителей биржи криптовалют BTC-e Александра Винника. В ходе того телефонного разговора также обсуждалась тема урегулирования на Украине. Трамп говорил о скорейшей остановке боевых действий, а Путин отмечал необходимость устранения первопричин конфликта и то, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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