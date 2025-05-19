Путин: РФ готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре

Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа 19 мая стал третьим после того, как Трамп вернулся в Белый дом. Первый их разговор состоялся 12 февраля и продлился около полутора часов. Накануне того разговора произошел обмен между Россией и США заключенными. Россия вернула США осужденного на 14 лет американца Марка Фогеля, а США передали России обвиняемого в кибермошенничестве одного из руководителей биржи криптовалют BTC-e Александра Винника. В ходе того телефонного разговора также обсуждалась тема урегулирования на Украине. Трамп говорил о скорейшей остановке боевых действий, а Путин отмечал необходимость устранения первопричин конфликта и то, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров.