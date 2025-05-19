Вэнс: украинский мирный процесс зашел в тупик

Вэнс: украинский мирный процесс зашел в тупикВице-президент США объяснил, почему Трамп хочет поговорить с Путиным
Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что, по мнению властей США, украинский мирный процесс зашел в тупик. Поэтому Дональд Трамп собирается поговорить с Владимиром Путиным. Он добавил, что в урегулировании украинского конфликта существует так много разных препятствий, что трудно выделить что-то конкретное. Его слова передает Reuters.
По его словам, если Россия не проявит заинтересованность в мире, то США будут вынуждены выйти из переговорного процесса.
16 мая в турецком Стамбуле прошли прямые переговоры России и Украины. Стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и рассмотрели вариант встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
После переговоров президент США заявил, что пришло время для его личной встречи с Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. На следующий день Трамп объявил о планах поговорить по телефону с российским лидером 19 мая. Песков подтвердил подготовку разговора лидеров РФ и США.