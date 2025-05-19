Разговор Путина и Трампа пройдет с учетом итогов переговоров в Стамбуле

После переговоров российской и украинской стороны в Стамбуле президент США заявил, что пришло время для его личной встречи с Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. На следующий день Трамп объявил о планах поговорить по телефону с российским лидером 19 мая. Песков подтвердил подготовку разговора лидеров РФ и США.