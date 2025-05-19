Разговор Путина и Трампа пройдет с учетом итогов переговоров в Стамбуле

Разговор Путина и Трампа пройдет с учетом итогов переговоров в СтамбулеПо результатам их диалога Кремль даст максимально возможное сообщение
Предстоящий телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет с учетом итогов российско-украинских переговоров, которые состоялись в Стамбуле 16 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По результатам телефонного разговора Путина и Трампа Кремль даст максимально возможное сообщение, подчеркнул он.
Песков также отметил, что в Кремле уже выразили все основные позиционные точки переговоров.
Говоря о возможной встрече Путина и Трампа, пресс-секретарь президента заявил, что ее проведение нуждается в проработке. Ее сроки зависят от решения глав государств, подчеркнул он.
«В зависимости от того, какие сроки они сами обозначат, уже и команды будут под это подстраиваться», – сказал Песков.
Он также отметил, что возможная встреча президентов должна быть результативной. По мнению представителя Кремля, для достижения такого результата она должна быть хорошо подготовленной.
Россия высоко ценит посредничество США по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь Путина. Он добавил, что если Вашингтон поможет достичь целей спецоперации мирными средствами, это будет предпочтительно для Москвы.
После переговоров российской и украинской стороны в Стамбуле президент США заявил, что пришло время для его личной встречи с Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. На следующий день Трамп объявил о планах поговорить по телефону с российским лидером 19 мая. Песков подтвердил подготовку разговора лидеров РФ и США.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью ABC News выразил мнение, что телефонный разговор Путина и Трампа пройдет успешно. «Президент [Трамп] полон решимости что-то сделать здесь... Если он не сможет этого сделать, то никто не сможет», – сказал он.