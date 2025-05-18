Уиткофф: разговор Путина и Трампа должен пройти успешно

Он добавил, что российско-украинский конфликт очень сложный и он «не должен был произойти». Необходимо сузить «широкое пространство между сторонами», и США, по его мнению, в какой-то степени это уже сделали. 19 мая будет иметь большое значение для «определения того, где мы находимся и как мы завершим эти переговоры», подчеркнул спецпосланник президента США.