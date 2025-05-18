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Уиткофф: разговор Путина и Трампа должен пройти успешно

Ведомости

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин, как ожидается, проведут успешный телефонный разговор, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью ABC News.

«Я считаю, что у президента будет успешный телефонный разговор с Владимиром Путиным. Они знают друг друга. Президент полон решимости что-то сделать здесь... Если он не сможет этого сделать, то никто не сможет», – сказал он.

Он добавил, что российско-украинский конфликт очень сложный и он «не должен был произойти». Необходимо сузить «широкое пространство между сторонами», и США, по его мнению, в какой-то степени это уже сделали. 19 мая будет иметь большое значение для «определения того, где мы находимся и как мы завершим эти переговоры», подчеркнул спецпосланник президента США.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что стороны обсуждают возможность встречи президентов России и США. Он также предупредил в интервью CBS News, что Москве угрожают санкции, если не будет достигнуто прогресса в переговорах по Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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