Уиткофф: разговор Путина и Трампа должен пройти успешно
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин, как ожидается, проведут успешный телефонный разговор, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью ABC News.
«Я считаю, что у президента будет успешный телефонный разговор с Владимиром Путиным. Они знают друг друга. Президент полон решимости что-то сделать здесь... Если он не сможет этого сделать, то никто не сможет», – сказал он.
Он добавил, что российско-украинский конфликт очень сложный и он «не должен был произойти». Необходимо сузить «широкое пространство между сторонами», и США, по его мнению, в какой-то степени это уже сделали. 19 мая будет иметь большое значение для «определения того, где мы находимся и как мы завершим эти переговоры», подчеркнул спецпосланник президента США.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что стороны обсуждают возможность встречи президентов России и США. Он также предупредил в интервью CBS News, что Москве угрожают санкции, если не будет достигнуто прогресса в переговорах по Украине.