Песков подтвердил подготовку разговора Путина и Трампа
«Разговор готовится», – сказал он.
17 мая Трамп заявил, что намерен позвонить Путину 19 мая. Ожидается, что диалог состоится в 17:00 мск. Трамп сообщил, что темами звонка станут: остановка боевых действий на Украине и торговые отношения.
После американский лидер планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.
16 мая Трамп заявил, что Путин активно задействован в процессе урегулирования конфликта в Украине, но для достижения мирного соглашения необходима их двусторонняя встреча: «Я всегда говорил: без меня сделки не будет. Слишком много ненависти с обеих сторон».