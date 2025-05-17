Песков подтвердил подготовку разговора Путина и Трампа

16 мая Трамп заявил, что Путин активно задействован в процессе урегулирования конфликта в Украине, но для достижения мирного соглашения необходима их двусторонняя встреча: «Я всегда говорил: без меня сделки не будет. Слишком много ненависти с обеих сторон».