Трамп: Путин участвует в урегулировании, но нужна встреча для достижения сделки

Трамп: Путин участвует в урегулировании, но нужна встреча для достижения сделкиПрезидент США также пригрозил сокрушительными санкциями, если не будет соглашения
Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер России Владимир Путин активно задействован в процессе урегулирования конфликта в Украине, но для достижения мирного соглашения необходима их двусторонняя встреча.
«Он [Путин] за столом переговоров, и он хотел этой встречи, – сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. – Я всегда говорил: без меня сделки не будет. Слишком много ненависти с обеих сторон. У меня хорошие отношения с Путиным. Думаю, мы сможем заключить сделку».
Трамп считает, что их встреча с Путиным скоро состоится.
«Надо собраться, и думаю, мы скоро это организуем, – сказал он. – Я устал от того, что другие едут и встречаются. При этом, Стив Уиткофф делает невероятную работу, но это тяжелое дело, и, учитывая мою позицию, думаю, только я смогу это сделать. И сделаю это быстро. Мне кажется, Путин устал от всего этого».
16 мая в турецком Стамбуле состоялись прямые переговоры России и Украины – впервые с весны 2022 г. С предложением об их проведении выступил Путин 11 мая. Российскую сторону на них возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую – министр обороны Рустем Умеров.
В свете того, что Путин не присутствовал на переговорах, журналист телеканала спросил Трампа, считает ли он, что Путин является препятствием к миру. «С Зеленским у меня была тяжелая встреча. Он усложнял процесс. Я всегда говорил: у него нет козырей. Я был честен. Против него – огромная армия», – так ответил Трамп.
Трамп добавил, что не мог поехать в Турцию из-за графика.
«Я считаю Ближний Восток очень важным. В четверг я должен был быть в ОАЭ, где я сейчас и нахожусь. Мы уезжаем через несколько часов, и у нас еще пара остановок. График очень напряженный, – объяснил он. – Это встреча за встречей <...> с людьми самого высокого уровня».
Как передает WSJ, по мнению европейских дипломатов, Кремль изначально стремился организовать прямой диалог между Путиным и Трампом без участия президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров. Вопрос о встрече двух лидеров могут решить в течение 2–3 недель.
16 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о необходимости проведения встречи Путина и Трампа. Но, по его словам, для результативности к ней нужно готовиться. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, для подготовки к ней требуется целый ряд предпосылок. Замминистра отмечал, что «это вопрос не только прогресса или его отсутствия по Украине».
Комментируя возможность введения санкций против России, если не будет достигнуто мирного соглашения, Трамп отметил: «Никто не умеет использовать рычаги давления лучше меня».
«Я применю санкции, если это будет необходимо. Хотя предпочел бы обойтись без них», – подчеркнул американский лидер. Он заметил, что ввел так называемые вторичные санкции против Венесуэлы и Ирана.
Американский лидер, однако, выразил уверенность, что сделка по Украине будет достигнута.
В ходе переговоров Киев запросил организацию встречи Путина и Зеленского, и Москва приняла этот запрос к сведению. Глава российской делегации Мединский пояснил, что российская сторона готова продолжать переговорный процесс.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев оценил результаты первых за три года прямых переговоров как хорошие. Он подчеркнул, что это было бы невозможно без президента США, вице-президента Джей Ди Вэнса, американских спецпосланника Стива Уиткоффа и госсекретаря Марко Рубио и других членов команды Трампа.
Позже Зеленский сообщил, что Трамп обсудил с ним и лидерами Франции, Германии, Великобритании и Польши ход российско-украинских переговоров в Стамбуле.