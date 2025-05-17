Трамп: Путин участвует в урегулировании, но нужна встреча для достижения сделки

«Надо собраться, и думаю, мы скоро это организуем, – сказал он. – Я устал от того, что другие едут и встречаются. При этом, Стив Уиткофф делает невероятную работу, но это тяжелое дело, и, учитывая мою позицию, думаю, только я смогу это сделать. И сделаю это быстро. Мне кажется, Путин устал от всего этого».