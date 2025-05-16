Вопрос о возможной встрече Трампа и Путина могут решить в течение 2-3 недель

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков в ходе брифинга 15 мая сообщал, что подготовка к встрече президентов РФ и США пока не ведется. «Вопрос пока в предметном плане не согласовывался, не поднимался, поэтому здесь пока нам сказать нечего», – уточнил представитель Кремля.