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Вопрос о возможной встрече Трампа и Путина могут решить в течение 2-3 недель

Трамп хочет встретиться с Путиным, как только сможет
Ведомости

Вопрос о встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут решить в течение 2-3 недель. Об этом заявил американский лидер. Его слова передает Reuters.

Он отметил, что встреча состоится так быстро, насколько это будет возможно, сообщают «РИА Новости».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил прессе, что сроки встречи Путина и Трампа пока не определены. Это будет зависеть от результатов переговоров РФ и Украины в Стамбуле, уточнил он.

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков в ходе брифинга 15 мая сообщал, что подготовка к встрече президентов РФ и США пока не ведется. «Вопрос пока в предметном плане не согласовывался, не поднимался, поэтому здесь пока нам сказать нечего», – уточнил представитель Кремля.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что для подготовки встречи Путина и Трампа требуется целый ряд предпосылок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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